درخواست چین از شهروندان خود برای ترک ایران
خبرگزاری «شینهوا» امروز -جمعه- گزارش داد که دولت چین به شهروندان خود توصیه کرده از سفر به ایران خودداری کنند و افرادی که هماکنون در این کشور حضور دارند، در اسرع وقت آن را ترک کنند.
این هشدار در پی افزایش تنشهای منطقهای و تشدید نگرانیهای امنیتی صادر شده است.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه چین و سفارت این کشور در تهران از اتباع چینی خواستهاند ضمن تقویت تدابیر ایمنی، تا زمانی که مسیرهای تجاری و پروازهای عادی برقرار است، برای خروج از ایران اقدام کنند.