به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آتش‌سوزی در قزاقستان ۲۶ کشته و زخمی برجای گذاشت.

مقامات محلی امروز -جمعه- اعلام کردند که انفجار و آتش‌سوزی در یک کافه در شهر شوچینسک در شمال قزاقستان، حداقل هفت کشته و ۱۹ زخمی برجای گذاشت.

بنا به گزارش‌ها، یک دختر ۱۶ ساله در میان تلفات است و ۱۳ نفر هنوز در بیمارستان بستری هستند.

جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده است.

