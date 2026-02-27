۲۶ کشته و زخمی در پی آتشسوزی در قزاقستان
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آتشسوزی در قزاقستان ۲۶ کشته و زخمی برجای گذاشت.
مقامات محلی امروز -جمعه- اعلام کردند که انفجار و آتشسوزی در یک کافه در شهر شوچینسک در شمال قزاقستان، حداقل هفت کشته و ۱۹ زخمی برجای گذاشت.
بنا به گزارشها، یک دختر ۱۶ ساله در میان تلفات است و ۱۳ نفر هنوز در بیمارستان بستری هستند.
جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده است.
