وزارت خارجه چین:

پکن از نزدیک تحولات بین پاکستان و افغانستان را زیر نظر دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اظهار داشت که پکن از نزدیک تحولات بین پاکستان و افغانستان را زیر نظر دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اظهار داشت که پکن از نزدیک تحولات بین پاکستان و افغانستان را زیر نظر دارد و از هر دو طرف می‌خواهد که خویشتن‌داری کنند.

مائو نینگ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «چین از نزدیک تحولات را دنبال می‌کند.»

وی همچنین از هر دو طرف خواست که آرامش خود را حفظ کرده و خویشتن‌داری کنند.

