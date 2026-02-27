به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اظهار داشت که پکن از نزدیک تحولات بین پاکستان و افغانستان را زیر نظر دارد و از هر دو طرف می‌خواهد که خویشتن‌داری کنند.

وی همچنین از هر دو طرف خواست که آرامش خود را حفظ کرده و خویشتن‌داری کنند.

