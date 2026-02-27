نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل:

نمی‌توانیم اجازه دهیم تحریم‌ها علیه ایران تسهیل شود
به گزارش ایلنا، «نیکی هیلی» نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که با هرگونه کاهش تحریم‌ها علیه ایران مخالف است.

هیلی با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس، طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «نمی‌توانیم اجازه دهیم هیچ‌گونه کاهش تحریمی برای ایران اعمال شود. هر پولی که این کشور دریافت کند، به مردمش کمکی نخواهد کرد؛ بلکه به‌طور مستقیم به نیروهای نیابتی و برنامه موشک‌های بالستیک آن اختصاص خواهد یافت».

اظهارات هیلی در شرایطی مطرح می‌شود که دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا روز پنجشنبه در ژنو برگزار شد. 

پایگاه «اکسیوس» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی این مذاکرات را «مثبت» ارزیابی کرده است. 

 

 

