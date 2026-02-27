خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شبکه خبری «ای‌بی‌سی»:

فرمانده سنتکام گزینه‌های احتمالی نظامی علیه ایران را به ترامپ ارائه کرد

فرمانده سنتکام گزینه‌های احتمالی نظامی علیه ایران را به ترامپ ارائه کرد
لینک کوتاه کپی شد.

شبکه خبری «ای‌بی‌سی» گزارش داد که «برد کوپر» فرمانده سنتکام با حضور «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گزینه‌های احتمالی نظامی علیه ایران را به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا، شبکه خبری «ای‌بی‌سی» گزارش داد که «برد کوپر» فرمانده سنتکام با حضور «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گزینه‌های احتمالی نظامی علیه ایران را به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، گزینه‌های مطرح‌شده از حملات محدود به سکوهای پرتاب موشک‌های بالستیک و تأسیسات هسته‌ای با هدف افزایش فشار بر تهران ـ تا عملیات گسترده و مستمر را در بر می‌گیرد؛ عملیاتی که می‌تواند با مشارکت اسرائیل انجام شود و خطر تشدید تنش را به همراه داشته باشد.

در این گزارش آمده است که تا روز پنج‌شنبه مشخص نبوده که چنین طرحی مورد پذیرش قرار گرفته باشد؛.

در همین حال، «آنا کلی» معاون سخنگوی کاخ سفید، گمانه‌زنی‌ها درباره نیت رئیس‌جمهوری آمریکا را رد کرد.

وی گفت: «رسانه‌ها می‌توانند هر چقدر که می‌خواهند درباره ذهنیت رئیس‌جمهور گمانه‌زنی کنند، اما تنها رئیس‌جمهور ترامپ است که می‌داند چه خواهد کرد یا نخواهد کرد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل