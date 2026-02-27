به گزارش ایلنا، شبکه خبری «ای‌بی‌سی» گزارش داد که «برد کوپر» فرمانده سنتکام با حضور «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گزینه‌های احتمالی نظامی علیه ایران را به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، گزینه‌های مطرح‌شده از حملات محدود به سکوهای پرتاب موشک‌های بالستیک و تأسیسات هسته‌ای با هدف افزایش فشار بر تهران ـ تا عملیات گسترده و مستمر را در بر می‌گیرد؛ عملیاتی که می‌تواند با مشارکت اسرائیل انجام شود و خطر تشدید تنش را به همراه داشته باشد.

در این گزارش آمده است که تا روز پنج‌شنبه مشخص نبوده که چنین طرحی مورد پذیرش قرار گرفته باشد؛.

در همین حال، «آنا کلی» معاون سخنگوی کاخ سفید، گمانه‌زنی‌ها درباره نیت رئیس‌جمهوری آمریکا را رد کرد.

وی گفت: «رسانه‌ها می‌توانند هر چقدر که می‌خواهند درباره ذهنیت رئیس‌جمهور گمانه‌زنی کنند، اما تنها رئیس‌جمهور ترامپ است که می‌داند چه خواهد کرد یا نخواهد کرد».

