به گزارش ایلنا، شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی در گفت‌وگوهای امروز -پنج‌شنبه- در ژنو بر «محدودسازی» غنی‌سازی اورانیوم ایران و تداوم نظارت بلندمدت بر برنامه هسته‌ای این کشور تأکید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، طرف ایرانی نیز «پیشنهادهایی مفصل» برای رفع نگرانی‌های آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود ارائه کرده و همچنین «ایده‌هایی» در پاسخ به مطالبات واشنگتن مطرح کرده است.

انتهای پیام/