پنتاگون در مسیر تغییرات گسترده؛ درخواست برای کناره‌گیری رئیس ستاد ارتش آمریکا

به گزارش ایلنا، شبکه خبری «سی‌بی‌اس» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا از «رندی جورج» رئیس ستاد ارتش این کشور خواسته است از سمت خود کناره‌گیری کند.

به گفته این منابع، هگست به‌دنبال انتصاب فردی است که با دیدگاه‌های وی و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا درباره آینده ارتش، همسوتر باشد. 

طبق این گزارش، وزیر جنگ آمریکا تاکنون بیش از ده‌ها مقام ارشد نظامی را برکنار کرده و این اقدام در چارچوب تغییرات ساختاری در سطوح بالای ارتش ارزیابی می‌شود.

رندی جورج که توسط «جو بایدن» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا برای این سمت معرفی شده بود، در سال ۲۰۲۳ به تأیید سنا رسید و قرار بود تا سال ۲۰۲۷ در این جایگاه باقی بماند.

 

