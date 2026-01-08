خبرگزاری کار ایران
حملات روسیه شبکه برق جنوب‌شرق اوکراین را فلج کرد

وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد در پی حملات هوایی روسیه، برق در دو منطقه مهم این کشور تقریبا به‌طور کامل قطع شده و بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی با برق اضطراری فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، وزارت انرژی اوکراین، امروز- پنج‌شنبه- اعلام کرد که حملات هوایی روسیه که شامگاه چهارشنبه انجام شد، باعث قطع تقریبا کامل جریان برق در دو منطقه در جنوب‌شرق اوکراین شده است.

بر اساس گزارش‌های محلی، بیمارستان‌ها و تأسیسات حیاتی در این دو منطقه با استفاده از منابع برق اضطراری به فعالیت ادامه می‌دهند و تیم‌های امدادی همچنان در تلاش برای بازگرداندن برق، آب و خدمات گرمایشی هستند که آن‌ها نیز در اثر این حملات مختل شده‌اند.

وزارت انرژی اوکراین در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرد: «در نتیجه این حمله، مناطق دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا تقریبا به‌طور کامل بدون برق شده‌اند و تاسیسات حیاتی با اتکا به منابع برق پشتیبان فعالیت می‌کنند.»

یولیا سفیریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، هشدار داد که بارش قریب‌الوقوع برف و کاهش دمای هوا در ساعات شب تا منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، احتمالا اختلال‌ها در شبکه‌های برق و گرمایش را تشدید خواهد کرد.

سفیریدنکو در پیامی در تلگرام نوشت: «سامانه‌های انرژی اوکراین هر روز هدف حملات دشمن قرار می‌گیرند و کارکنان بخش انرژی در شرایطی بسیار دشوار برای تأمین روشنایی و گرمایش شهروندان تلاش می‌کنند.»

او افزود: «شرایط نامساعد جوی فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های حیاتی وارد می‌کند.»

