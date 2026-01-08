به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، وزارت انرژی اوکراین، امروز- پنج‌شنبه- اعلام کرد که حملات هوایی روسیه که شامگاه چهارشنبه انجام شد، باعث قطع تقریبا کامل جریان برق در دو منطقه در جنوب‌شرق اوکراین شده است.

بر اساس گزارش‌های محلی، بیمارستان‌ها و تأسیسات حیاتی در این دو منطقه با استفاده از منابع برق اضطراری به فعالیت ادامه می‌دهند و تیم‌های امدادی همچنان در تلاش برای بازگرداندن برق، آب و خدمات گرمایشی هستند که آن‌ها نیز در اثر این حملات مختل شده‌اند.

وزارت انرژی اوکراین در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرد: «در نتیجه این حمله، مناطق دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا تقریبا به‌طور کامل بدون برق شده‌اند و تاسیسات حیاتی با اتکا به منابع برق پشتیبان فعالیت می‌کنند.»

یولیا سفیریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، هشدار داد که بارش قریب‌الوقوع برف و کاهش دمای هوا در ساعات شب تا منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، احتمالا اختلال‌ها در شبکه‌های برق و گرمایش را تشدید خواهد کرد.

سفیریدنکو در پیامی در تلگرام نوشت: «سامانه‌های انرژی اوکراین هر روز هدف حملات دشمن قرار می‌گیرند و کارکنان بخش انرژی در شرایطی بسیار دشوار برای تأمین روشنایی و گرمایش شهروندان تلاش می‌کنند.»

او افزود: «شرایط نامساعد جوی فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های حیاتی وارد می‌کند.»

