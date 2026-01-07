خبرگزاری کار ایران
وزرای خارجه دانمارک و گرینلند به دنبال دیدار با روبیو

وزرای خارجه دانمارک و گرینلند به دنبال ادامه ابراز تمایل ایالات متحده برای به دست گرفتن کنترول گرینلند، در پی دیدار با همتای آمریکایی خود هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشتد پرس، دانمارک و گرینلند پس از آنکه دولت ایالات متحده بر قصد خود برای تصرف این جزیره استراتژیک قطبی متعلق به دانمارک تاکید کرد، به دنبال دیدار با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده هستند.

تنش‌ها پس از آن تشدید شد که حتی با وجود اینکه تعدادی از رهبران اروپایی درخواست‌های مجدد «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای به دست گرفتن کنترل گرینلند توسط ایالات متحده را به دلایل استراتژیک رد کردند، کاخ سفید روزگذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد ارتش ایالات متحده همیشه یک گزینه (برای تصرف گرینلند) است.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وب‌سایت دولت گرینلند منتشر شد، «لارس لوکه راسموسن»، وزیر خارجه دانمارک و «ویویان موتزفلد»، همتای گرینلندی او، درخواست دیدار با روبیو در آینده نزدیک را داده‌اند.

در این بیانیه همچنین توضیح داده شد که درخواست‌های قبلی برای نشست موفقیت‌آمیز نبوده‌اند.

 

 

