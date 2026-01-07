خبرگزاری کار ایران
مقام اتریشی:

تحریم‌ها بیش از اقتصاد روسیه به اتحادیه اروپا آسیب می‌رساند

تحریم‌ها بیش از اقتصاد روسیه به اتحادیه اروپا آسیب می‌رساند
رئیس باشگاه تجاری اتریش در روسیه، هشدار داد که تحریم‌های اروپا بیش از اقتصاد روسیه به اتحادیه اروپا آسیب می‌رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جرالد ساکلر»، رئیس باشگاه تجاری اتریش در روسیه، هشدار داد که تحریم‌های اروپا بیش از اقتصاد روسیه به اتحادیه اروپا آسیب می‌رساند.

ساکولر با اشاره به اختلاف آشکار بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به خبرگزاری روسی ریانووستی گفت: «واضح است که این تحریم‌ها به اتحادیه اروپا نیز آسیبی کمتر از روسیه نمی‌رسانند و من حتی می‌گویم که آسیب به اروپا بیشتر است.»

وی توضیح داد که برخی از کشورهای اروپایی اکنون واقع‌بینانه با بحران برخورد می‌کنند و با ادامه تحریم‌ها مخالفند، در حالی که برخی دیگر همچنان «مواضع ایده‌آل‌گرایانه‌ای» اتخاذ می‌کنند و از آلمان، حامی مالی اصلی اتحادیه اروپا، پیروی می‌کنند.

