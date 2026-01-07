خبرگزاری کار ایران
بولسونارو در زندان دچار جراحت شد

پلیس برزیل اعلام کرد که ‌رئیس‌جمهور سابق این کشور که به جرم تلاش برای کودتا به ۲۷ سال زندان محکوم شده بود، در سلول خود زمین خورد و دچار «جراحات جزئی» شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پلیس برزیل اعلام کرد که «ژایر بولسونارو»، رئیس‌جمهور سابق این کشور که به جرم تلاش برای کودتا به ۲۷ سال زندان محکوم شده بود، در سلول خود زمین خورد و دچار «جراحات جزئی» شد. 

پلیس فدرال در بیانیه‌ای اعلام کرد که بولسونارو «پس از اطلاع دادن به تیم پزشکی مبنی بر اینکه در طول شب زمین خورده است، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت.»

این بیانیع افزود که پزشک زندان «متوجه جراحات جزئی شد و نیازی به انتقال او به بیمارستان ندید و فقط پیشنهاد داد که او تحت نظر قرار گیرد.»

 

