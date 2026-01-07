خبرگزاری کار ایران
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۷۵ نفر در جریان حمله به ونزوئلا کشته شدند

نشریه آمریکایی گزارش داد که در جریان حمله نظامی این کشور به ونزوئلا ۷۵ نفر از جمله غیرنظامیان کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، واشنگتن پست گزارش داد که دولت آمریکا باور دارد که حدود ۷۵ نفر از جمله غیرنظامیان در جریان حمله آمریکا به ونزوئلا برای دستیگری «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور این کشور، کشته شدند.

به گفته یکی از منابع، دست‌کم ۶۷ نفر در این حمله که پیش از سپیده دم کشته شدند، در حالی‌که منبع دیگری اظهار داشت که حدود ۷۵ تا ۸۰ نفر کشته شده‌ان.

واشنگتن پست تصریح کرد که  درمیان کشته شدگان نیروهای امنیتی ونزوئلایی، کلمبیایی و کوبایی و همچنین افراد غیرنظامی وجود دارد.

«دونالدترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد نیروهای زیادی که بیشتر آنها کوبایی بودند درجریان این حمله کشته شدند.

وی این حمله را موثر اما بسیار خشن توصیف کرد.

 

 

 

 

