کشته شدن دست‌کم ۹ تن طی درگیری‌های مسلحانه بین ارتش سوریه و ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه

در درگیری‌های مسلحانه بین ارتش سوریه و ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر حلب دست‌کم ۹ نفر کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، در درگیری‌های میان  ارتش سوریه و ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه ‌دست کم ۹ نفر کشته شدند که اکثر آن‌ها غیرنظامی بودند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، همزمان با این درگیری‌ها، ترکیه از همه گروه‌های مسلح کُرد، «از جمله در سوریه»، خواست سلاح‌های خود را تحویل دهند.

مذاکرات میان مقامات دولت سوریه و ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه با وجود امضای توافقی در ماه مارس که بر اساس آن قرار بود نهادهای دولت خودمختار کُرد در دولت سوریه ادغام شوند، ماه‌هاست با بن‌بست مواجه شده است.

 

