آمریکا می‌خواهد گرینلند را بخرد

کد خبر : 1738610
وزیر امور خارجه آمریکا در یک جلسه توجیهی خصوصی به قانونگذاران آمریکایی گفته است که واشنگتن قصد حمله به گرینلند را ندارد، بلکه به دنبال خرید آن از دانمارک است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه این کشور، در یک جلسه توجیهی خصوصی به قانونگذاران آمریکایی گفته است که واشنگتن قصد حمله به گرینلند را ندارد، بلکه به دنبال خرید آن از دانمارک است.

گزارش‌های آمریکایی حاکی از آن است که روبیو تصریح کرده است که لحن تند کاخ سفید با هدف ترغیب کپنهاگ به فروش گرینلند به ایالات متحده بوده و نه هموار کردن راه برای هرگونه اقدام نظامی.

این اتفاق پس از مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا رخ داد، جایی که همسر «استیون میلر»، معاون رئیس ستاد کاخ سفید، تصویری از نقشه گرینلند را که با رنگ‌های پرچم آمریکا رنگ‌آمیزی شده بود، در پلتفرم ایکس منتشر کرد و در کنار آن عبارت «به زودی» را نوشت.

در پاسخ، سفیر دانمارک در ایالات متحده، گفت که کپنهاگ انتظار دارد به تمامیت ارضی پادشاهی احترام گذاشته شود، در حالی که نخست وزیر گرینلند این تصویر را بی‌احترامی توصیف کرد.

 

