به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین تأکید کرد که تضمین‌های امنیتی ائتلاف موسوم به «داوطلبان» باید هم‌زمان و در هماهنگی کامل با تضمین‌های آمریکا عمل کند.

رئیس‌جمهوری اوکراین، در اظهاراتی در فرانسه گفت: «تضمین‌های ارائه‌شده توسط ائتلاف داوطلبان، تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که به‌صورت هم‌زمان و مکمل با تضمین‌های امنیتی آمریکا اجرا شود».

وی افزود که امنیت پایدار اوکراین نیازمند سازوکاری مشترک و هماهنگ میان شرکای اروپایی و آمریکاست و اتکای صرف به یک چارچوب محدود نمی‌تواند پاسخگوی تهدیدهای موجود باشد.

زلنسکی همچنین تأکید کرد که کی‌یف انتظار دارد متحدانش تعهدات امنیتی خود را به‌صورت عملی و نه صرفاً در سطح سیاسی اجرا کنند.

انتهای پیام/