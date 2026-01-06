زلنسکی:
امنیت پایدار اوکراین مشروط به هماهنگی تضمینهای اروپا و آمریکا است
رئیسجمهوری اوکراین تأکید کرد که تضمینهای امنیتی ائتلاف موسوم به «داوطلبان» باید همزمان و در هماهنگی کامل با تضمینهای آمریکا عمل کند.
رئیسجمهوری اوکراین، در اظهاراتی در فرانسه گفت: «تضمینهای ارائهشده توسط ائتلاف داوطلبان، تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که بهصورت همزمان و مکمل با تضمینهای امنیتی آمریکا اجرا شود».
وی افزود که امنیت پایدار اوکراین نیازمند سازوکاری مشترک و هماهنگ میان شرکای اروپایی و آمریکاست و اتکای صرف به یک چارچوب محدود نمیتواند پاسخگوی تهدیدهای موجود باشد.
زلنسکی همچنین تأکید کرد که کییف انتظار دارد متحدانش تعهدات امنیتی خود را بهصورت عملی و نه صرفاً در سطح سیاسی اجرا کنند.