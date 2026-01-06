دادستان کل ونزوئلا خبر داد؛
آغاز تحقیقات درباره تلفات ناشی از تجاوز آمریکا
دادستان کل ونزوئلا از آغاز تحقیقات رسمی درباره تلفات ناشی از حمله آمریکا به این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، «طارق ویلیان صعب» دادستان کل ونزوئلا از آغاز تحقیقات رسمی درباره تلفات ناشی از حمله آمریکا به این کشور خبر داد.
صعب امروز -سهشنبه- اعلام کرد که سه مقام قضایی برای بررسی «دهها کشته» در جریان حمله آمریکا که به بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا و همسرش انجامید، منصوب شدهاند.
وی در مراسمی که به مناسبت اعلام آغاز دوره پنجساله جدید پارلمان و با حضور نهادهایی از جمله دادستانی کل، دیوان محاسبات و دادسرای عمومی برگزار شد، گفت: «ما در دادستانی کل، سه دادستان را مأمور کردهایم تا دهها قربانی غیرنظامی و نظامی بیگناهی را که در جریان این جنایت جنگی و این تجاوز بیسابقه علیه سرزمین ونزوئلا جان باختهاند، مورد تحقیق قرار دهند».
دادستان کل ونزوئلا تأکید کرد که این اقدام در چارچوب مسئولیت قانونی نهاد قضایی برای پیگیری «تجاوز نظامی آمریکا»، انجام میشود.