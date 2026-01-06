خبرگزاری کار ایران
مقام سازمان‌ ملل:

مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا به معماری امنیت بین‌المللی آسیب می‌رساند

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهار داشت که مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا، سازمان ملل متحد را به عنوان تنها مکانیسم موجود برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم تضعیف می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهار داشت که مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا، سازمان ملل متحد را به عنوان تنها مکانیسم موجود برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم تضعیف می‌کند.

وی توضیح داد که مداخله نظامی ایالات متحده به معماری امنیت بین‌المللی آسیب می‌رساند.

 وی در مقاله‌ای که در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شد، نوشت: «این مداخله نظامی، حاکمیت ونزوئلا و منشور سازمان ملل را نقض می‌کند (...) و به معماری امنیت بین‌المللی آسیب می‌رساند و هر کشوری را ناامن‌تر می‌کند (...) این تنها مکانیسمی را که ما برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم داریم، یعنی سازمان ملل متحد، تضعیف می‌کند.»

انتهای پیام/
