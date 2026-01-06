سفر وزیر خارجه اسرائیل به سومالیلند
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سومالیلند سفر کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سومالیلند سفر کرده است.
دو منبع به رویترز گفتند که «گیدئون سار»، وزیر امور خارجه اسرائیل، روز سهشنبه از سومالیلند، منطقه جداییطلب سومالی، بازدید کرد.
این سفر ۱۰ روز پس از آن انجام شد که اسرائیل رسماً جمهوری خودخوانده سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.
وزارت امور خارجه اسرائیل بلافاصله به درخواست اظهار نظر در مورد اینکه آیا سار در سومالیلند بوده است یا خیر، پاسخی نداد.