خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاور سابق اردوغان:

سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا و ایران فروپاشی جهان تک‌قطبی را تسریع می‌کند

سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا و ایران فروپاشی جهان تک‌قطبی را تسریع می‌کند
کد خبر : 1738305
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور سابق رئیس‌جمهور ترکیه، هشدار داد که سیاست فعلی ایالات متحده در قبال ونزوئلا و ایران، فروپاشی نظم جهانی تک قطبی را تسریع کرده و به تشکیل اتحادهای بین‌المللی جدید دامن خواهد زد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «احسان سِفا»، مشاور سابق رئیس‌جمهور ترکیه، هشدار داد که سیاست فعلی ایالات متحده در قبال ونزوئلا و ایران، فروپاشی نظم جهانی تک قطبی را تسریع کرده و به تشکیل اتحادهای بین‌المللی جدید دامن خواهد زد.

سِفا در اظهاراتی به خبرگزاری روسی ریانووستی، تأکید کرد که «بی‌توجهی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به قوانین بین‌المللی در برخورد با ونزوئلا و ایران، مردم مخالف هژمونی غرب را متحد کرده و به ظهور نظم جهانی چند قطبی کمک خواهد کرد.»

در ۳ ژانویه، نیروهای آمریکایی عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه ونزوئلا آغاز کردند که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو و همسرش، و انتقال اجباری آن‌ها به نیویورک برای محاکمه به اتهامات مربوط به «تروریسم مواد مخدر» شد، اتهاماتی که این زوج در دادگاه ایالات متحده آن را رد کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی