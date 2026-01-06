به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «احسان سِفا»، مشاور سابق رئیس‌جمهور ترکیه، هشدار داد که سیاست فعلی ایالات متحده در قبال ونزوئلا و ایران، فروپاشی نظم جهانی تک قطبی را تسریع کرده و به تشکیل اتحادهای بین‌المللی جدید دامن خواهد زد.

سِفا در اظهاراتی به خبرگزاری روسی ریانووستی، تأکید کرد که «بی‌توجهی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به قوانین بین‌المللی در برخورد با ونزوئلا و ایران، مردم مخالف هژمونی غرب را متحد کرده و به ظهور نظم جهانی چند قطبی کمک خواهد کرد.»

در ۳ ژانویه، نیروهای آمریکایی عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه ونزوئلا آغاز کردند که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو و همسرش، و انتقال اجباری آن‌ها به نیویورک برای محاکمه به اتهامات مربوط به «تروریسم مواد مخدر» شد، اتهاماتی که این زوج در دادگاه ایالات متحده آن را رد کردند.

