خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی عبدالعاطی با همتای اماراتی

گفت‌وگوی تلفنی عبدالعاطی با همتای اماراتی
کد خبر : 1738241
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه، مصر از گفت‌وگوی وزیرخارجه این کشور و همتای اماراتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه مصر امروز -سه‌شنبه- با انتشار بیانیه‌ای از گفت‌وگوی «بدر عبدالعاطی»، وزیرخارجه این کشور و «عبدالله بن زاید»، وزیر خارجه امارات خبر داد.

در بیانیه وزارت خارجه مصر اعلام شد: «دو طرف در خصوص مساله فلسطین، اوضاع فاجعه بار کنونی در نوار غزه و کرانه باختری و تلاش‌های جاری برای اجرای طرح صلح رئیس جمهور آمریکا را مورد بررسی قرار دادند».

بر اساس بیانیه این وزارتخانه وزاری خارجه دو کشور همچنین در رابطه با اواضاع سودان و یمن نیز گفت‌وگو کردند.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی