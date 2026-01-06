گفتوگوی تلفنی عبدالعاطی با همتای اماراتی
وزارت خارجه، مصر از گفتوگوی وزیرخارجه این کشور و همتای اماراتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه مصر امروز -سهشنبه- با انتشار بیانیهای از گفتوگوی «بدر عبدالعاطی»، وزیرخارجه این کشور و «عبدالله بن زاید»، وزیر خارجه امارات خبر داد.
در بیانیه وزارت خارجه مصر اعلام شد: «دو طرف در خصوص مساله فلسطین، اوضاع فاجعه بار کنونی در نوار غزه و کرانه باختری و تلاشهای جاری برای اجرای طرح صلح رئیس جمهور آمریکا را مورد بررسی قرار دادند».
بر اساس بیانیه این وزارتخانه وزاری خارجه دو کشور همچنین در رابطه با اواضاع سودان و یمن نیز گفتوگو کردند.