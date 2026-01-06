۱۸ کشته و مفقود در پی جاری شدن سیل در اندونزی
در پی جاری شدن سیل در اندونزی، ۱۴ تن کشته و ۴ تن مفقود شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام رسمی امروز -سهشنبه- اعلام کرد که در پی وقوع سیل ناگهانی در «سولاسی شمالی» در اندونزی، دستکم ۱۴ تن کشته شدند و جستوجو برای یافتن مفقود شدگان ادامه دارد.
«نوریادین گوملنگ»، سخنگوی آژانس امداد و نجات محلی، گفت: «باران شدید اوایل روز دوشنبه باعث وقوع سیل ناگهانی در جزیره سیائو، واقع در منطقه سیائو تاگولاندانگ بیارو، شد».
وی اظهار داشت: «شانزده امدادگر برای جستوجوی چهار اعزام شدهاند».
این مقام امدادی افزود: «تاکنون ۱۸ نفر زخمی شدهاند».