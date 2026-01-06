خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۸ کشته و مفقود در پی جاری شدن سیل در اندونزی

۱۸ کشته و مفقود در پی جاری شدن سیل در اندونزی
کد خبر : 1738093
لینک کوتاه کپی شد.

در پی جاری شدن سیل در اندونزی، ۱۴ تن کشته و ۴ تن مفقود شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام رسمی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که در پی وقوع سیل ناگهانی در «سولاسی شمالی» در اندونزی، دست‌کم ۱۴ تن کشته شدند و جست‌وجو برای یافتن مفقود شدگان ادامه دارد.

«نوریادین گوملنگ»، سخنگوی آژانس امداد و نجات محلی، گفت: «باران شدید اوایل روز دوشنبه باعث وقوع سیل ناگهانی در جزیره سیائو، واقع در منطقه سیائو تاگولاندانگ بیارو، شد».

وی اظهار داشت: «شانزده امدادگر برای جست‌وجوی چهار اعزام شده‌اند».

این مقام امدادی  افزود: «تاکنون ۱۸ نفر زخمی شده‌اند».


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی