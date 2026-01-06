حمله روسیه به شرکت آمریکایی در اوکراین؛ کییف هشدار داد
با ادامه درگیریها در شرق اوکراین، وزیر خارجه این کشور تأکید کرد که حمله به شرکت کشاورزی «بانج» نمونهای از سیاست نظاممند روسیه در هدف گرفتن سرمایهگذاریهای خارجی، به ویژه آمریکاییها، است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، روز دوشنبه اعلام کرد که حمله اخیر به یک شرکت کشاورزی آمریکایی در شهر دنیپرو، اقدامی عمدی از سوی نیروهای روسیه بوده و بخشی از حملات سیستماتیک این کشور علیه شرکتهای آمریکایی در اوکراین است.
این اتهام پس از حمله به شرکت کشاورزی بزرگ آمریکایی «بانج» در شهر دنیپرو واقع در جنوب شرقی اوکراین مطرح شد. این حمله باعث ایجاد خسارتهای قابل توجهی شد.
سیبیها در صفحه خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «این حمله یک اشتباه نبوده و بارها تلاش شد تا این مرکز مورد هدف قرار گیرد. روسیه به طور سیستماتیک شرکتهای آمریکایی در اوکراین را هدف قرار میدهد.»
وی افزود که این حمله نشاندهنده «بیتوجهی کامل رئیسجمهور ولادیمیر پوتین، به تلاشهای صلحآمیز ایالات متحده در اوکراین» است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه شرقی اوکراین همچنان ادامه دارد و شرکتهای بینالمللی، به ویژه آمریکاییها، در معرض خطر حملات مستقیم قرار دارند.