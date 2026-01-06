خبرگزاری کار ایران
رهبر اپوزیسیون ونزوئلا درباره قطع ارتباط با ترامپ و آینده کشور سخن گفت

رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون هیچ تماسی با دونالد ترامپ نداشته و در عین حال تاکید کرد قصد دارد در نخستین فرصت به کشورش بازگردد.

به گزارش ایلنا، ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون هیچ‌گونه تماسی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نداشته است.

او در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت آخرین تماسش با ترامپ در دهم اکتبر و هم‌زمان با اعلام اعطای جایزه صلح نوبل بوده و پس از آن ارتباطی میان آنها برقرار نشده است.

ماچادو این جایزه را به دلیل مبارزه‌اش با آنچه کمیته نوبل نروژ «دیکتاتوری» خوانده، دریافت کرده است.

رهبر اپوزیسیون ونزوئلا ماه گذشته برای دریافت جایزه صلح نوبل راهی نروژ شد و از آن زمان تاکنون به کشورش بازنگشته است. با این حال، او اکنون به‌طور گسترده به‌عنوان مهم‌ترین چهره مخالف نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور برکنار شده ونزوئلا، شناخته می‌شود.

او در پاسخ به پرسشی درباره زمان بازگشت به ونزوئلا تأکید کرد: «در نظر دارم در نخستین فرصت ممکن به کشورم بازگردم.»

این اظهارات در نخستین مصاحبه ماچادو پس از اقدام نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا و بازداشت رئیس‌جمهور این کشور در روز شنبه گذشته مطرح شد.

ماچادو از این اقدام آمریکا استقبال کرد و آن را «گامی مهم در مسیر انسانیت، آزادی و کرامت انسانی» توصیف کرد.

انتهای پیام/
