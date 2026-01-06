خبرگزاری کار ایران
مشاور ارشد کاخ سفید:

آمریکا با اتکا به تهدید نظامی، کنترل بر ونزوئلا را حفظ کرده است/ درخواست‌ها برای روی کار آمدن ماچادو مضحک است

آمریکا با اتکا به تهدید نظامی، کنترل بر ونزوئلا را حفظ کرده است/ درخواست‌ها برای روی کار آمدن ماچادو مضحک است
مشاور ارشد کاخ سفید تأکید کرد که آمریکا عملاً «در رأس امور» کاراکاس قرار دارد، زیرا نیروهای نظامی این کشور در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «استیون میلر» مشاور ارشد کاخ سفید تأکید کرد که آمریکا عملاً «در رأس امور» کاراکاس قرار دارد، زیرا نیروهای نظامی این کشور در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر هستند.

وی گفت: «واضح است که ما کنترل اوضاع را در دست داریم، چون ارتش آمریکا در خارج از این کشور مستقر است. ما شرایط و ضوابط را تعیین می‌کنیم».

میلر افزود که واشنگتن از کنترل خود بر اقتصاد ونزوئلا به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند تا رهبری جدید این کشور مطابق خواسته‌های دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا عمل کند.

این مقام آمریکایی مدعی شد که مقام‌های ونزوئلا به‌صورت خصوصی تضمین‌هایی ارائه داده‌اند که «به‌روشنی نشان می‌دهد آن‌ها شرایط، مطالبات و الزامات واشنگتن را خواهند پذیرفت».

وی در ادامه گفت: «برای انجام تجارت به اجازه ما نیاز دارند. برای اداره اقتصادشان به اجازه ما نیاز دارند. بنابراین آمریکا کنترل اوضاع را در دست دارد».

مشاور ارشد کاخ سفید همچنین درخواست‌ها برای روی کار آوردن «ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا به‌عنوان رئیس‌جمهوری را «غیرجدی» توصیف کرد و گفت: «این کاملاً مضحک و غیرقابل تصور است که ناگهان او را با هواپیما به کشور ببریم و در رأس قدرت قرار دهیم»، زیرا به گفته وی، ارتش ونزوئلا چنین اقدامی را مشروع نخواهد دانست.

