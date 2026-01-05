تکرار یاوهسراییهای نتانیاهو علیه ایران
به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی طی مواضعی مداخلهجویانه گفت که این رژیم از اعتراضها در ایران حمایت میکند.
وی افزود: «ما تظاهرات در ایران را دنبال کرده و از آن حمایت میکنیم».
در حالی که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه با ایران متحمل خسارات سنگینی شد، نتانیاهو بار دیگر مدعی شد: «دولت من تصمیم مهم و بزرگی برای حمله به ایران اتخاذ کرد تا تهدیدهایی مانند برنامه هستهای و موشکهای بالستیک را نابود کند».
وی افزود که در خصوص برنامه هستهای و موشکهای بالستیک ایران، موضع مشترکی با «دونالد ترامپ« رئیسجمهوری آمریکا دارد.
نتانیاهو در ادامه گفت: «دیدار من با ترامپ ششمین دیدار ما پس از روی کار آمدن وی بود و ما همکاریهایمان را بیش از هر زمان دیگری تقویت میکنیم».