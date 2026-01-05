خبرگزاری کار ایران
تکرار یاوه‌سرایی‌های نتانیاهو علیه ایران

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی مواضعی مداخله‌جویانه گفت که این رژیم از اعتراض‌ها در ایران حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی مواضعی مداخله‌جویانه گفت که این رژیم از اعتراض‌ها در ایران حمایت می‌کند. 

وی افزود: «ما تظاهرات در ایران را دنبال کرده و از آن حمایت می‌کنیم».

در حالی که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه با ایران متحمل خسارات سنگینی شد، نتانیاهو بار دیگر مدعی شد: «دولت من تصمیم مهم و بزرگی برای حمله به ایران اتخاذ کرد تا تهدیدهایی مانند برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را نابود کند». 

وی افزود که در خصوص برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران، موضع مشترکی با «دونالد ترامپ« رئیس‌جمهوری آمریکا دارد. 

نتانیاهو در ادامه گفت: «دیدار من با ترامپ ششمین دیدار ما پس از روی کار آمدن وی بود و ما همکاری‌هایمان را بیش از هر زمان دیگری تقویت می‌کنیم».

 

