به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، شنبه شب، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، پس از یک عملیات نظامی جنجالی آمریکا در کاراکاس، در پایگاه هوایی استوارت گارد ملی نیویورک فرود آمد. این عملیات، صحنه سیاسی ونزوئلا را دگرگون کرد و توانایی آمریکا در اجرای عملیات مستقیم در خاک کشورهای خارجی را به نمایش گذاشت.

تصاویر منتشرشده در سایت «ایکس» نشان می‌دهد مادورو دستبند و چشم‌بند دارد و در حال انتقال به مقر اداره مبارزه با مواد مخدر در منهتن است، اقدامی که به نوعی نمایش قدرت آمریکا در مقابل افکار عمومی بین‌المللی تلقی شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن کنترل ونزوئلا را برعهده خواهد گرفت، اقدامی که بحث گسترده‌ای درباره مشروعیت مداخله آمریکا و تأثیر آن بر نظام سیاسی این کشور ایجاد کرد.

همزمان، دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا به عنوان رئیس‌جمهور موقت سوگند یاد کرد اما وفاداری خود به مادورو را اعلام نمود و تأکید کرد: «در این کشور تنها یک رئیس‌جمهور وجود دارد و نام او نیکلاس مادورو است».

این تحولات پس از ماه‌ها فشار آمریکا بر دولت مادورو، از جمله تحریم نفتی و هدف قرار دادن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، رخ داد و تشدید بی‌سابقه‌ای در روابط دو کشور و نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین را به نمایش گذاشت.

