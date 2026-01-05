خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مادورو با دستبند در خیابان‌های نیویورک گردانده شد+ ویدئو

مادورو با دستبند در خیابان‌های نیویورک گردانده شد+ ویدئو
کد خبر : 1737804
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا پس از یک عملیات نظامی ویژه آمریکا در کاراکاس، با دستبند و چشم‌بند به پایگاه هوایی استوارت در نیویورک منتقل شد و کاروان بازداشت‌شده‌اش در خیابان‌های منهتن به نمایش گذاشته شد، اقدامی که واشنگتن آن را نمادی از قدرت و توانایی خود در عملیات مستقیم در خاک خارجی‌ها می‌داند.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، شنبه شب، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، پس از یک عملیات نظامی جنجالی آمریکا در کاراکاس، در پایگاه هوایی استوارت گارد ملی نیویورک فرود آمد. این عملیات، صحنه سیاسی ونزوئلا را دگرگون کرد و توانایی آمریکا در اجرای عملیات مستقیم در خاک کشورهای خارجی را به نمایش گذاشت.

تصاویر منتشرشده در سایت «ایکس» نشان می‌دهد مادورو دستبند و چشم‌بند دارد و در حال انتقال به مقر اداره مبارزه با مواد مخدر در منهتن است، اقدامی که به نوعی نمایش قدرت آمریکا در مقابل افکار عمومی بین‌المللی تلقی شد.

حجم ویدیو: 9.44M | مدت زمان ویدیو: 00:00:34 دانلود ویدیو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن کنترل ونزوئلا را برعهده خواهد گرفت، اقدامی که بحث گسترده‌ای درباره مشروعیت مداخله آمریکا و تأثیر آن بر نظام سیاسی این کشور ایجاد کرد.

همزمان، دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا به عنوان رئیس‌جمهور موقت سوگند یاد کرد اما وفاداری خود به مادورو را اعلام نمود و تأکید کرد: «در این کشور تنها یک رئیس‌جمهور وجود دارد و نام او نیکلاس مادورو است».

این تحولات پس از ماه‌ها فشار آمریکا بر دولت مادورو، از جمله تحریم نفتی و هدف قرار دادن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، رخ داد و تشدید بی‌سابقه‌ای در روابط دو کشور و نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین را به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی