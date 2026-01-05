عملیات گسترده ارتش لبنان برای تعقیب عناصر نظام مخلوع اسد در پنج منطقه

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه «الجدید»، نیروهای امنیتی لبنان به درخواست اهالی برخی شهرهای استان عکار، که از تحرکات و خودروهای مشکوک خبر داده بودند، وارد عمل شدند و بازرسی‌های گسترده انجام دادند، اما هیچ‌یک از افراد مورد نظر را نیافتند. این افراد مدارک هویتی جعلی داشتند و ارتش به دنبال افسران با رده بالا یا متوسط از «تیپ چهارم» و «اطلاعات هوایی» سوریه است.

ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که تدابیر امنیتی شامل گشت‌زنی، ایستگاه بازرسی و عملیات در شهرستان‌های عکار، طرابلس، البترون، بعلبک و هرمل بوده و مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و مواد مخدر کشف شد. در جریان این عملیات، ۹ شهروند لبنانی و ۳۵ شهروند سوری به اتهام تیراندازی، حمل سلاح، قاچاق انسان و حضور غیرقانونی بازداشت شدند.

بلال عبدالله، نماینده لبنانی، در توییتی تاکید کرد که برخی از فرماندهان و شبه‌نظامیان نظام سابق سوریه در لبنان آزادانه فعالیت می‌کنند. همزمان، خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» از بازداشت هشت نفر در شرق حلب خبر داد که قصد عبور غیرقانونی به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه را داشتند.

