یک روز پرتنش در مسکو؛ سرنگونی ۲۵ پهپاد اوکراینی و اختلال در پروازها
روسیه اعلام کرد که در جریان حمله پهپادی اوکراین به مسکو، دستکم ۲۵ پهپاد سرنگون شد و اختلال گستردهای در پروازهای فرودگاههای پایتخت ایجاد شد. مقامات تأکید کردند که در این عملیات هیچ مصدومی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات روسیه اعلام کردند که دستکم ۲۵ پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون شدهاند. این حادثه باعث اختلال در پروازهای سه فرودگاه پایتخت شد.
سرگئی سو بیانین، شهردار مسکو، در طول شب و روز یکشنبه از رهگیری پهپادهای اوکراینی خبر داد و گفت که تعداد آنها دستکم ۲۵ فروند بوده است. مقامات روسی اعلام کردند که در این حمله هیچ فردی آسیب ندیده است.
اختلال در پروازها شامل سه فرودگاه ونوکوو، دومودیدوو و ژوکوفسکی شد و محدودیتهای موقت بر پروازهای ورودی و خروجی اعمال شد. دهها پرواز تاخیر خورد و برخی نیز لغو شد.
پیشتر در اوایل دسامبر، روسیه از سرنگونی بیش از ۳۰۰ پهپاد اوکراینی خبر داده بود که حدود ۴۰ فروند از آنها در مسیر مسکو بودند و این موضوع باعث اختلال صدها پرواز در چهار فرودگاه مسکو شد.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، مناطق مختلف این کشور بهطور مداوم هدف حملات روسیه قرار گرفته و فرودگاههای آن برای تقریبا چهار سال متوالی بسته ماندهاند.
از سوی دیگر، کییف نیز بهطور منظم با پهپاد به خاک روسیه حمله میکند و هدف خود را زیرساختها و اهداف نظامی اعلام میکند.
همچنین، ویچسلاو گلدکوف، فرماندار منطقه، روز یکشنبه از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر در حمله پهپادی اوکراین در منطقه بلگورود نزدیک مرز با اوکراین خبر داد.