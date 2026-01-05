ویرانی و ابهام؛ کاراکاس زیر آوار عملیات نظامی آمریکا
عملیات نظامی ویژه آمریکا که به بازداشت نیکلاس مادورو و سرنگونی حکومت او منتهی شد، همچنین باعث تخریب گسترده مناطق حومه کاراکاس شد و ساکنان محلی لحظات ترسناکی را تجربه کردند؛ شمار دقیق کشتهها و زخمیها هنوز مشخص نیست.
به گزارش ایلنا، یک روز پس از اجرای عملیات ویژه ارتش آمریکا که به بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی ونزوئلا انجامید، ابعاد ویرانی ناشی از این حمله، به ویژه در حومه پایتخت، مشخص شده است.
خبرگزاری رویترز از قول ساکنان ونزوئلا گزارش داد که برخی خانهها در شهرک کاتیا لامار نزدیک کاراکاس در جریان عملیات آسیب دیده یا تخریب شدهاند. مقامات محلی نیز اعلام کردند که تعدادی کشته و زخمی شدهاند، اما هنوز شمار دقیق قربانیان مشخص نیست.
جوناتان مالورا، راننده موتور سهچرخه ۵۰ ساله، و همسایهاش آنخیل آلوارز، فروشنده سیار، گفتند که روز شنبه با صدای انفجار از خواب بیدار شدند. آنها در منطقه لا گوایرا، حدود ۳۱ کیلومتری شمال کاراکاس زندگی میکنند.
مقامات ونزوئلائی اعلام کردند که ایالات متحده مناطقی در لا گوایرا، کاراکاس، میراندا و آراگو را هدف حمله قرار داده و در جریان عملیات، تعدادی از نیروهای نظامی، مدنی و اعضای تیم امنیتی مادورو کشته شدهاند. با این حال ارقام دقیق کشتهها و زخمیها هنوز اعلام نشده است.
در محله کوچک رومولو گالیگوس که مالورا و آلوارز در آن زندگی میکنند، آسیبهایی به ساختمانها و آکادمی دریایی نزدیک وارد شده است. مالورا در میان آوار خانهاش که سقف آن تخریب شده بود گفت: «خوشبختانه فرزندانم سالم هستند.» او افزود که با دختر ۲۴ ساله و پسر ۲۲ ساله خود سالم فرار کرده است.
آلوارز نیز از خسارتهای وارد شده به دیوار خانه و مخزن آب خود گزارش داد و گفت خوشحال است که خانهاش سالم مانده و مخزن پشتیبان آب داشته است، چرا که کشور با قطع مکرر آب مواجه است. او درباره لحظات نخست پس از انفجار گفت: «نمیدانستیم واقعا چه کار کنیم. تجربهای است که هیچکس نباید آن را تجربه کند. ما معجزهآسا زنده ماندهایم.»