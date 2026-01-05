به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، انتظار می‌رود نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، برای اولین بار امروز- دوشنبه- ساعت ۱۲ ظهر (به وقت شرق آمریکا) در دادگاه شهر نیویورک حضور یابد. این موضوع توسط دادگاه منطقه جنوبی نیویورک اعلام شده است.

جلسه دادگاه با حضور قاضی آلفین هیلرستین برگزار خواهد شد، یکی از قدیمی‌ترین قضات ایالات متحده است و یک یهودی ارتدوکس متعهد به شمار می‌آید. قاضی هیلرستین ۹۲ ساله است و در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون منصوب شد و به دلیل تجربه طولانی خود در رسیدگی به پرونده‌های مهم شناخته می‌شود.

این حضور مادورو در دادگاه پس از آن رخ می‌دهد که وزارت دادگستری آمریکا روز شنبه، فهرست اتهامات جدیدی علیه او منتشر کرد. این پرونده بزرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر است و دادگاه بیش از ۱۵ سال است که آن را پیگیری می‌کند؛ مادورو از شش سال پیش به عنوان متهم در این پرونده شناخته شده است.

انتهای پیام/