رودریگز نخستین نشست کابینه پس از تجاوز آمریکا را برگزار کرد

رودریگز نخستین نشست کابینه پس از تجاوز آمریکا را برگزار کرد
رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، نخستین نشست کابینه پس از بازداشت رئیس‌جمهوری این کشور را برگزار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، نخستین نشست کابینه پس از بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور را برگزار کرد. 

شبکه دولتی «وی‌تی‌وی» تصاویری از  رودریگز را پخش کرد که در کاخ ریاست‌جمهوری در کنار «ولادیمیر پادرینو»، وزیر دفاع و «دیوسدادو کابیو» وزیر کشور ونزوئلا که دو چهره کلیدی نزدیک به مادورو هستند، نشسته بود. 

رودریگز یک روز پیش‌تر، توسط دادگاه قانون اساسی ونزوئلا به عنوان رئیس‌جمهوری موقت انتخاب شده بود. 

