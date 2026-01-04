به گزارش ایلنا، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر و «هاکان فیدان» همتای ترکیه‌ای وی، امروز -یکشنبه- طی تماس تلفنی درباره مجموعه‌ای از پرونده‌های منطقه‌ای رایزنی کردند.

دو طرف در این گفت‌وگو، همچنین آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری دومین نشست «شورای همکاری راهبردی سطح عالی» به ریاست «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر و «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ را مرور کردند.

عبدالعاطی با تأکید بر اهمیت برگزاری این نشست، آن را گامی مهم در تقویت مسیر مشارکت دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری دانست و گفت که این همکاری‌ها به تأمین هرچه بیشتر منافع مشترک دو ملت دوست کمک خواهد کرد.

در بخش دیگری از این تماس، وضعیت نوار غزه که با «شرایط انسانی فاجعه‌بار» روبه‌روست، مورد بحث قرار گرفت. وزیر خارجه مصر بر ضرورت تثبیت آتش‌بس و پیشبرد تعهدات مرحله دوم توافق صلح شرم‌الشیخ تأکید کرده و خواستار آغاز ترتیبات انتقالی، تسهیل ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، شروع روند بهبود زودهنگام و بازسازی شد. وی همچنین هرگونه اقدام یا رویه‌ای را که وحدت سرزمینی فلسطین را تضعیف کند، از جمله ادامه نقض‌ها و تجاوزات اسرائیل در کرانه باختری، به‌طور قاطع رد کرد.

دو وزیر در ادامه به تحولات یمن پرداختند و بر ضرورت کاهش تنش، توقف تشدید درگیری‌ها و اولویت دادن به گفت‌وگو و اجماع، به‌دور از اقدام‌های یک‌جانبه، تأکید کردند؛ رویکردی که می‌تواند به امنیت و ثبات مردم یمن کمک کند.

عبدالعاطی و فیدان در خصوص شاخ آفریقا نیز مخالفت قاطع خود را با هرگونه به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی اعلام کردند و این اقدام را نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل و عاملی برای تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه در شاخ آفریقا، دانستند.

آن‌ها با اشاره به اینکه این موضع از سوی سازمان همکاری اسلامی و تمامی کشورهای منطقه نیز رد شده است، بر حمایت از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی تأکید کردند و هر اقدام یک‌جانبه‌ای را که به حاکمیت این کشور لطمه بزند یا پایه‌های ثبات آن را تضعیف کند، مغایر با حقوق بین‌الملل دانستند.

