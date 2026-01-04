ارتش ونزوئلا دلسی رودریگز را بهعنوان رئیسجمهور موقت به رسمیت شناخت
به دنبال بازداشت نیکلاس مادورو، ارتش ونزوئلا رسما معاون رئیسجمهور را بهعنوان جانشین موقت رئیسجمهور بهرسمیت شناخت و اعلام کرده نیروهای مسلح برای حفظ حاکمیت ملی در آمادهباش هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، با تشدید بحران سیاسی در ونزوئلا و پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی این کشور توسط آمریکا، ارتش ونزوئلا رسما دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور را بهعنوان جانشین موقت رئیسجمهور به رسمیت شناخت.
وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرده نیروهای مسلح در سراسر کشور برای تضمین امنیت و حاکمیت به حالت آمادهباش درآمدهاند.