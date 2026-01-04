خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتش ونزوئلا دلسی رودریگز را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت به رسمیت شناخت

ارتش ونزوئلا دلسی رودریگز را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت به رسمیت شناخت
کد خبر : 1737462
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال بازداشت نیکلاس مادورو، ارتش ونزوئلا رسما معاون رئیس‌جمهور را به‌عنوان جانشین موقت رئیس‌جمهور به‌رسمیت شناخت و اعلام کرده نیروهای مسلح برای حفظ حاکمیت ملی در آماده‌باش هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، با تشدید بحران سیاسی در ونزوئلا و پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی این کشور توسط آمریکا، ارتش ونزوئلا رسما  دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور را به‌عنوان جانشین موقت رئیس‌جمهور به رسمیت شناخت.

وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرده نیروهای مسلح در سراسر کشور برای تضمین امنیت و حاکمیت به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی