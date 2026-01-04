به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، با تشدید بحران سیاسی در ونزوئلا و پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی این کشور توسط آمریکا، ارتش ونزوئلا رسما دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور را به‌عنوان جانشین موقت رئیس‌جمهور به رسمیت شناخت.

وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرده نیروهای مسلح در سراسر کشور برای تضمین امنیت و حاکمیت به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

