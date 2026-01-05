کودتای ترامپ در ونزوئلا؛ قربانی بعدی کدام کشور است؟
کارشناسان گاردین هشدار دادهاند که اقدام آمریکا در ونزوئلا نه تنها غیرقانونی است، بلکه میتواند الگویی خطرناک برای سایر کشورها ایجاد کند و نظم منطقهای و بینالمللی را به چالش بکشد.
به گزارش ایلنا، روزنامه گاردین در تحلیلی نوشت بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، توسط آمریکا اقدامی غیرقانونی و بخشی از سیاستهای تنشزای واشنگتن است که میتواند ثبات منطقهای و نظم بینالمللی را به خطر بیندازد.
سیمون تیسدال، تحلیلگر مسائل بینالملل در گاردین، تأکید کرده است که اقدام آمریکا در ونزوئلا و بازداشت مادورو نه یک رویداد جداگانه، بلکه بخشی از روندی تصاعدی با پیامدهای گسترده جهانی و منطقهای است. به گفته او، این عملیات غیرقانونی و فاقد توجیه بوده و نشاندهنده رویکرد رسمی دولت ترامپ در سیاست خارجی است.
به نوشته تحلیلگر گاردین، هرچند واشنگتن اقدام خود را با ادعاهایی مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی توجیه کرده، انگیزه واقعی آن سیاسی و شخصی علیه مادورو و تلاش برای احیای «اصل مونرو» در سیاست خارجی آمریکا است؛ سیاستی که از سال ۱۸۲۳ آغاز شده و تمرکز آن بر ایجاد نفوذ کامل آمریکا در نیمکره غربی بوده است.
بازداشت مادورو موجی از نگرانی در میان رهبران آمریکای لاتین ایجاد کرده است. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، این اقدام را فراتر از خطوط قرمز منطقهای و خطری بزرگ برای ثبات قاره توصیف کرده است. همچنین گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، پس از این رویداد شورای امنیت ملی کشورش را تشکیل داد و خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی عملیات آمریکا در کاراکاس شد.
تحلیلگران بینالمللی هشدار دادهاند که این مداخله میتواند الگویی خطرناک برای سایر مناطق جهان، از جمله اوکراین و تایوان، ایجاد کند. آنها معتقدند سیاست ترامپ با نادیده گرفتن سازمان ملل و نهادهای بینالمللی حتی متحدان اروپایی واشنگتن، به ویژه بریتانیا، را در موقعیت دشواری برای محکوم کردن نقض آشکار قوانین بینالمللی قرار داده است.
تیسدال همچنین تأکید کرده است که حذف مادورو لزوما به معنای پایان بحران در ونزوئلا نیست و خطر ایجاد خلأ سیاسی، فروپاشی امنیتی، تلفات غیرنظامیان و احتمال جنگ داخلی یا کودتای داخلی همچنان وجود دارد. بازگشت سریع دموکراسی یا نقش فوری مخالفان تبعیدی نیز قابل تضمین نیست.
دولتهای دیگری مانند کوبا و پاناما نیز ابراز نگرانی کردهاند که ممکن است هدف بعدی سیاستهای تهاجمی واشنگتن قرار بگیرند. علاوه بر این، قدرتهای بزرگ بینالمللی از جمله روسیه، چین و ایران تحولات ونزوئلا را زیر نظر دارند و نگران هستند که مداخله آمریکا الگویی خطرناک ایجاد کند که در سایر مناقشات جهانی تکرار شود.
کارشناسان بینالمللی معتقدند اقدامات ترامپ به رقبای آمریکا مشروعیت قهری میدهد و موقعیت واشنگتن را در عرصه جهانی تضعیف میکند. تیسدال تأکید کرده است که این رویکرد، که نهادهای بینالمللی و سازمان ملل را نادیده میگیرد، متحدان اروپایی واشنگتن را در موقعیت دشواری برای محکوم کردن این نقض آشکار قوانین بینالمللی قرار میدهد.
نویسنده هشدار داده است که سرنگونی رئیسجمهور در کاراکاس لزوما به معنای پایان بحران نیست و همچنان خطر ایجاد خلأ سیاسی، فروپاشی امنیتی و قربانی شدن غیرنظامیان وجود دارد و احتمال وقوع جنگ داخلی یا کودتای داخلی همچنان مطرح است.
او در پایان نتیجه گرفته است که تصویر ترامپ به عنوان «مرد صلح» به احتمال زیاد به کلی از بین رفته و جهان امروز تنها با انتخاب یک رئیسجمهور آمریکایی روبهرو نیست، بلکه با استراتژیای مواجه است که بر «خودمحوری و تلاش برای ایجاد میراث سیاسی» مبتنی است و ثبات جهانی را تهدید میکند.