۳ کشته و زخمی طی حمله پهپادی اوکراین به روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندار منطقه مرزی غربی بلگورود روسیه اعلام کرد که در حمله پهپادی اوکراین به یک خودرو در این منطقه، یک تن کشته و یک زن و یک کودک چهار ساله زخمی شدند.‌

فرماندار بلگورود در پیام‌رسان تلگرام گفت که دو مجروح در وضعیت وخیمی در بیمارستان بستری شده‌اند.

وی افزود که آتش‌نشانان آتش‌سوزی را که پس از حمله خودرو را فرا گرفته بود، خاموش کردند.

رویترز نتوانست به طور مستقل این گزارش را تأیید کند.

