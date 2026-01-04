ترامپ در محاصره کنگره؛ دموکراتها از گمراهسازی در پرونده ونزوئلا انتقاد کردند
اعضای دموکرات کنگره آمریکا اعلام کردند که دولت ترامپ با ارائه اطلاعات متناقض و نادرست درباره استراتژی خود در ونزوئلا، نمایندگان مجلس و مردم آمریکا را گمراه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اعضای دموکرات کنگره آمریکا شنبه اعلام کردند که مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ اطلاعات نادرستی درباره برنامههای مربوط به ونزوئلا در جلسات توجیهی اخیر به آنها ارائه کردهاند. این مقامات گفته بودند که دولت قصد تغییر نظام در کاراکاس را ندارد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که ایالات متحده حملهای علیه ونزوئلا انجام داد و نیکولاس مادورو، رئیسجمهور قانونی این کشور، را بازداشت کرد؛ اقدامی که بزرگترین مداخله مستقیم واشنگتن در آمریکای لاتین از زمان اشغال پاناما در سال ۱۹۸۹ محسوب میشود.
در جلسات توجیهی برگزارشده در نوامبر و دسامبر گذشته، که مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ نیز حضور داشتند، قانونگذاران گفتهاند بارها شنیدهاند که برنامهای برای حمله زمینی به ونزوئلا وجود ندارد و تمرکز دولت بر تغییر نظام در این کشور نیست.
جین شاهین، سناتور دموکرات ایالت نیوهمپشر و ارشدترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در بیانیهای روز شنبه تصریح کرد: «با توجه به آنکه رئیسجمهور و دولتش بارها هرگونه قصد برای تغییر نظام در ونزوئلا را در جلسات کنگره رد کردند، ما نمیتوانیم بفهمیم دولت چگونه قصد دارد خطراتی که متوجه آمریکا است را کاهش دهد و هیچ اطلاعی درباره استراتژی بلندمدت پس از این تشدید بیسابقه امروز در اختیار نداریم».
شاهین افزود: «در عوض، دولت آمریکا همچنان با ارائه سه تفسیر متفاوت و متناقض از اقدامات خود، مردم و نمایندگان منتخبشان را گمراه کرده است».
چندین قانونگذار نیز اعلام کردند که احساس کردهاند به آنها دروغ گفته شده است. دان بایر، نماینده دموکرات ایالت ویرجینیا، در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «دولت آمریکا به کنگره دروغ گفته و جنگی غیرقانونی بهراه انداخته تا نظام را تغییر دهد و نفت را تصاحب کند».
دونالد ترامپ در کنفرانس خبری روز شنبه گفت که کنگره بهطور کامل از برنامههای مربوط به ونزوئلا مطلع نشده است، زیرا نگران نشت اطلاعات بوده است. او توضیح داد: «کنگره تمایل دارد اطلاعات را فاش کند».
پس از آنکه رئیسجمهور ترامپ نیروهایی را در جنوب کارائیب مستقر و به قایقهایی که گفته میشد حامل مواد مخدر هستند، حمله کرد، قانونگذاران، از جمله شماری از جمهوریخواهان، پیشتر خواستار ارائه جزئیات بیشتر درباره استراتژی دولت وی در قبال این کشور نفتخیز آمریکای جنوبی شده بودند.