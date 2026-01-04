بهدنبال بازداشت مادورو؛ ترامپ: پترو مراقب باشد و کوبا هم نگران!
رئیسجمهور آمریکا، در واکنش به عملیات نظامی اخیر، همتای کلمبیایی خود را به دلیل فعالیتهای مواد مخدر تهدید کرد و هشدار داد که کوبا نیز باید پیامدهای بازداشت مادورو را جدی بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شنبه شب هشدار شدیدی به همتای کلمبیایی خود، گوستاوو پترو، صادر کرد. این هشدار در پی عملیات نظامی ایالات متحده صورت گرفت که به بازداشت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور قانونی ونزوئلا، منجر شد.
ترامپ در نشست خبری خود گفت: «پترو کوکایین تولید میکند و آن را به آمریکا میفرستد، بنابراین باید مراقب باشد.»
گوستاوو پترو در واکنش به عملیات آمریکا، حمله به ونزوئلا را محکوم و خواستار برگزاری نشست فوری سازمان کشورهای آمریکایی و سازمان ملل برای بررسی «قانونی بودن» این اقدام شد.
همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با تأکید بر اهمیت این تحولات اعلام کرد که دولت کوبا پس از بازداشت مادورو باید «نگران» باشد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ایالات متحده با عملیات اخیر، کنترل موقت ونزوئلا را در دست گرفته و به طور آشکار تهدیدهایی را علیه بازیگران منطقهای صادر کرده است.