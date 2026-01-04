آخرین اظهارنظر مادورو پیش از بازداشت؛ پیام به چین و جهان

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، تنها چند ساعت پیش از حملات نظامی آمریکا، با کیو شیائوچی، نماینده ویژه چین در امور آمریکای لاتین، در کاراکاس دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست آخرین اقدام دیپلماتیک مادورو پیش از بازداشت و انتقال وی به ایالات متحده بود.

مادورو در پیام خود در شبکه تلگرام این دیدار را «مثمرثمر» توصیف و بر ادامه و تقویت همکاری‌های راهبردی ونزوئلا و چین در حوزه‌های مختلف تأکید کرد. وی افزود: «دو طرف بر همکاری برای ساختن جهانی چندقطبی، مبتنی بر توسعه و صلح، توافق کردند.»

کارشناسان معتقدند حضور نماینده ویژه چین در ونزوئلا در لحظات حساس پیش از عملیات نظامی آمریکا، اقدامی برای تضمین منافع اقتصادی و سیاسی پکن در منطقه و حفظ جریان صادرات نفت این کشور بوده است. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ونزوئلا است و پیش از حملات روز شنبه، حدود ۸۰ درصد از صادرات نفت این کشور را دریافت می‌کرد؛ موضوعی که هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای هر دو کشور داشته باشد.

این تحولات با واکنش‌های بین‌المللی نیز همراه شد. نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاح بریتانیا، اقدامات آمریکا در ونزوئلا را «غیرمتعارف» خواند و تأکید کرد که این رخداد می‌تواند چین و روسیه را «دو بار به فکر فرو ببرد».

چین نیز در واکنش رسمی به حملات آمریکا، از جمله بازداشت مادورو، آن را «نماد رفتار هژمونیک واشنگتن» توصیف کرد و وزارت خارجه این کشور اعلام کرد: «اقدامات آمریکا به‌طور جدی قانون بین‌الملل را نقض کرده، حاکمیت ونزوئلا را تضعیف می‌کند و صلح و امنیت آمریکای لاتین و کارائیب را تهدید می‌کند».

به گفته تحلیلگران، این دیدار و واکنش چین نشان‌دهنده اهمیت ژئوپلیتیک ونزوئلا در رقابت میان قدرت‌های جهانی و نقش حساس این کشور آمریکای جنوبی در تحولات پس از بازداشت مادورو است.

