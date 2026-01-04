به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه برای بررسی عملیات آمریکا در ونزوئلا که منجر به بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور شد، تشکیل جلسه می‌دهد.

این جلسه اضطراری به درخواست ونزوئلا و با هماهنگی کلمبیا برگزار خواهد شد.

این جلسه برای ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۱۵ به وقت گرینویچ) برنامه‌ریزی شده است.

نماینده ونزوئلا در سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود که کشورش خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای محکومیت حملات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا شده است.

وی تأکید کرد که آمریکا همواره با استفاده از دروغ و ادعاهای ساختگی، به‌دنبال توجیه جنگ‌های خود است.

انتهای پیام/