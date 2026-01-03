خبرگزاری کار ایران
استارمر:

انگلیس «به هیچ‌وجه» در حمله به کاراکاس دخالتی نداشته است

نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که قصد دارد «واقعیت‌ها را روشن کند» و درباره عملیات نظامی در ونزوئلا با رئیس‌جمهوری آمریکا گفت‌وگو کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که قصد دارد «واقعیت‌ها را روشن کند» و درباره عملیات نظامی در ونزوئلا با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا گفت‌وگو کند.

استارمر تأکید کرد: «من همواره می‌گویم و به آن باور دارم که همه باید به حقوق بین‌الملل پایبند باشند».

وی افزود که انگلیس «به هیچ‌وجه» در حمله به کاراکاس دخالتی نداشته است.

هم‌زمان، وزارت خارجه این کشور با صدور هشدار «در محل بمانید»، به شهروندان انگلیسی مقیم ونزوئلا توصیه کرد از هرگونه تردد غیرضروری خودداری کنند.

در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شده، آمده است: «وزارت خارجه انگلیس هرگونه سفر به ونزوئلا را توصیه نمی‌کند. اگر شهروند انگلیس هستید و هم‌اکنون در ونزوئلا زندگی می‌کنید یا به این کشور سفر کرده‌اید، در محل بمانید، اما آمادگی داشته باشید در صورت لزوم به‌سرعت برنامه‌های خود را تغییر دهید«.

وزارت خارجه انگلیس همچنین از شهروندان خود در ونزوئلا خواست یک «برنامه اضطراری شخصی» داشته باشند؛ از جمله انجام اقدام‌های عملی برای خروج احتمالی از کشور.

 

 

