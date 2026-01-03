دادستان کل ونزوئلا:
حمله آمریکا بزدلانه و نفرت انگیز بود
دادستان کل ونزوئلا در واکنش به حمله ایالات متحده به این کشور آنرا اقدامی بزدلانه و نفرتانگیز دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «طارق صعب»، دادستان کل ونزوئلا، گفت که حملهای که دولت آمریکا در ساعات اولیه صبح به ونزوئلا انجام داد، بزدلانه و نفرتانگیز بود.
وی اظهار داشت: «ما دولت آمریکا را مسئول هرگونه آسیبی که ممکن است به رئیس جمهور ونزوئلا وارد شود میدانیم».
دادستان کل ونزوئلا افزود: «ما مصرانه میخواهیم که وارد جنگ دشمن نشویم، جنگی که در حال انتشار اطلاعات نادرست برای تضعیف روحیه مردم است. ما خواستار اثبات سلامت رئیس جمهور نیکولاس مادورو و همسرش، سیلیا فورس، هستیم».