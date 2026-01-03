خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان کل ونزوئلا:

حمله آمریکا بزدلانه و نفرت انگیز بود

حمله آمریکا بزدلانه و نفرت انگیز بود
کد خبر : 1736902
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان کل ونزوئلا در واکنش به حمله ایالات متحده به این کشور آنرا اقدامی بزدلانه و نفرت‌انگیز دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «طارق صعب»، دادستان کل ونزوئلا، گفت که حمله‌ای که دولت آمریکا در ساعات اولیه صبح به ونزوئلا انجام داد، بزدلانه و نفرت‌انگیز بود.

وی اظهار داشت: «ما دولت آمریکا را مسئول هرگونه آسیبی  که ممکن است به رئیس جمهور ونزوئلا وارد شود می‌دانیم».

دادستان کل ونزوئلا افزود: «ما مصرانه می‌خواهیم که وارد جنگ دشمن نشویم، جنگی که در حال انتشار اطلاعات نادرست برای تضعیف روحیه مردم است. ما خواستار اثبات سلامت رئیس جمهور نیکولاس مادورو و همسرش، سیلیا فورس، هستیم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی