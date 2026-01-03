خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کالاس:

وضعیت ونزوئلا را زیر نظر داریم

وضعیت ونزوئلا را زیر نظر داریم
کد خبر : 1736884
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از گفت‌وگو با وزیرخارجه ایالات متحده در رابطه با حمله آمریکا به ونزئلا بر داد.

به گزارش ایلنا، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از تماس تلفنی خود با «مارکو روبیو»، وزیرخارجه ایالات متحده در رابطه با حمله آمریکا به ونزوئلا خبر داد.

کالاس نوشت: «با وزیرخارجه ایالات متحده و سفیرمان در کارکاس گفت‌وگو کردم. اتحادیه اروپا از نزدیک وضعیت ونزوئلا را زیر نظر دارد».

وی اظهار داشت: «تحت هر شرایطی اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل باید رعایت شود، ما خواستار خوشتنداری هستیم».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «امنیت شهروندان اروپایی در این کشور الویت اصلی ما است».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی