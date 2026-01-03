وضعیت ونزوئلا را زیر نظر داریم

به گزارش ایلنا، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از تماس تلفنی خود با «مارکو روبیو»، وزیرخارجه ایالات متحده در رابطه با حمله آمریکا به ونزوئلا خبر داد.

کالاس نوشت: «با وزیرخارجه ایالات متحده و سفیرمان در کارکاس گفت‌وگو کردم. اتحادیه اروپا از نزدیک وضعیت ونزوئلا را زیر نظر دارد».

وی اظهار داشت: «تحت هر شرایطی اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل باید رعایت شود، ما خواستار خوشتنداری هستیم».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «امنیت شهروندان اروپایی در این کشور الویت اصلی ما است».

