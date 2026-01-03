خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسکو:

تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم می‌کنیم

تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم می‌کنیم
کد خبر : 1736869
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه روسیه ضمن محکومیت حمله آمریکا به ونزوئلا، از تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت حمایت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که  تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا مایه نگرانی و محکومیت عمیق است.

این وزارتخانه اعلام کرد: «روسیه از درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله آمریکا به ونزوئلا حمایت می‌کند. بهانه‌های ارائه شده برای توجیه چنین اقداماتی غیرقابل قبول است».

در این بیانیه افزوده شد: «حق ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود به طور مستقل و بدون مداخله نظامی خارجی باید تضمین شود.روسیه بر همبستگی خود با مردم ونزوئلا و حمایت از رهبری بولیواری تاکید می‌کند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی