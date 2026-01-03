مسکو:
تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم میکنیم
وزارت خارجه روسیه ضمن محکومیت حمله آمریکا به ونزوئلا، از تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت حمایت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا مایه نگرانی و محکومیت عمیق است.
این وزارتخانه اعلام کرد: «روسیه از درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله آمریکا به ونزوئلا حمایت میکند. بهانههای ارائه شده برای توجیه چنین اقداماتی غیرقابل قبول است».
در این بیانیه افزوده شد: «حق ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود به طور مستقل و بدون مداخله نظامی خارجی باید تضمین شود.روسیه بر همبستگی خود با مردم ونزوئلا و حمایت از رهبری بولیواری تاکید میکند».