کلمبیا:

تحولات در ونزوئلا را با نگرانی پیگیری می‌کنیم

رئیس جمهور کلمبیا، گفت دولتش «عمیقا نگران» گزارش‌های انفجارها و فعالیت‌های هوایی غیرمعمول در ونزوئلا است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «گوستاوو پترو»، رئیس جمهور کلمبیا، گفت دولتش «عمیقا نگران» گزارش‌های انفجارها و فعالیت‌های هوایی غیرمعمول در ونزوئلا، کشور همسایه، است و نسبت به افزایش تنش‌های منطقه‌ای هشدار می‌دهد.

پترو در بیانیه‌ای که در ایکس منتشر شد، گفت کلمبیا با نگرانی تحولات ونزوئلا را زیر نظر دارد و به گزارش‌های ساعات اخیر و خطر تشدید بیشتر تنش‌ها اشاره کرد.

وی گفت کلمبیا همچنان به اصول منشور سازمان ملل متحد، از جمله «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها» پایبند است.

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
