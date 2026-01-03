به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «گوستاوو پترو»، رئیس جمهور کلمبیا، گفت دولتش «عمیقا نگران» گزارش‌های انفجارها و فعالیت‌های هوایی غیرمعمول در ونزوئلا، کشور همسایه، است و نسبت به افزایش تنش‌های منطقه‌ای هشدار می‌دهد.

پترو در بیانیه‌ای که در ایکس منتشر شد، گفت کلمبیا با نگرانی تحولات ونزوئلا را زیر نظر دارد و به گزارش‌های ساعات اخیر و خطر تشدید بیشتر تنش‌ها اشاره کرد.

وی گفت کلمبیا همچنان به اصول منشور سازمان ملل متحد، از جمله «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها» پایبند است.

