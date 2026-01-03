به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، مرحله دوم طرح دونالد ترامپ برای غزه همچنان با اختلافات جدی بین طرف‌های مختلف مواجه است، به‌ویژه درباره نقش ترکیه، که اسرائیل ورود آن به غزه را به دلیل حمایت از حماس رد کرده است.

پروفسور کوبی یعقوبی، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو، در این‌باره گفت: «اصرار ترامپ بر تسریع ایجاد نیروی ثبات غزه و آغاز عملیات آن در سال ۲۰۲۶، همراه با اهمیت دادن به مشارکت گسترده بین‌المللی، با شرایط لازم برای موفقیت این نیرو در اجرای ماموریت خود تناقض دارد.»

وی افزود: «تنش دیگری میان طول زمان لازم برای آماده‌سازی و آموزش نیروها و شتاب حماس در بازسازی قدرت خود وجود دارد که ممکن است به نقطه‌ای برسد که بازگشت‌ناپذیر باشد. مأموریت این نیرو بسیار پیچیده‌تر از حفظ امنیت است و شامل تثبیت امنیت، ایجاد ثبات و کمک به ساختار دولت در غزه می‌شود.»

این کارشناس صهیونیست تأکید کرد: «تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که برای اجرای چنین نیروهایی، نیاز به دستورالعمل و مأموریت دقیق است که مبتنی بر فصل هفتم منشور سازمان ملل باشد و استفاده از نیرو مجاز و محدود به قواعد مشخص باشد. شتاب در اجرای نیرو، کوتاهی در آموزش یا افزایش تعداد شرکت‌کنندگان، می‌تواند منجر به بی‌نظمی، شکست مأموریت و تشدید درگیری‌ها شود و وضعیت انسانی در غزه را وخیم‌تر کند.»

او در پایان افزود: «با توجه به پیچیدگی مأموریت، اسرائیل نمی‌تواند بی‌عمل بماند و نقش مهمی در تعیین ماموریت، آموزش و هدایت نیرو در میدان خواهد داشت.»

از سوی دیگر، تحلیلگران سیاسی اسرائیلی نیز می‌گویند، اگرچه حمایت ترامپ از اسرائیل در مقابله با ایران کامل است، اما در سایر جبهه‌ها مانند غزه، سوریه، لبنان و کرانه باختری، هیچ تضمینی برای آرامش وجود ندارد.

افرایم گانور، تحلیلگر روزنامه «معاریو»، با اشاره به جزئیات می‌گوید: «آمریکا ممکن است موضع خود را در غزه تغییر دهد و حضور ترکیه در این منطقه پس از ۱۰۸ سال، روی امنیت اسرائیل تأثیر جدی خواهد داشت. حضور اردوغان در نزدیکی اسرائیل، حتی نزدیک به قلب سرزمین‌های اشغالی، بسیار نگران‌کننده است.»

وی افزود: «این پرسش مطرح است که چگونه سلاح حماس بر اساس تعهد ترامپ خلع خواهد شد، در حالی‌که ترکیه به عنوان نیروی غالب در غزه حضور دارد؟ واقعیت این است که اردوغان چنین کاری نخواهد کرد و اسرائیل نمی‌تواند در این شرایط بی‌عمل باشد.»

تحلیلگران همچنین تأکید کردند که در حالی که ترامپ و نتانیاهو در سطح سیاسی تلاش می‌کنند آرامش ایجاد کنند، واقعیت پیچیدگی‌ها و اختلافات منطقه‌ای نشان می‌دهد که اجرای طرح در غزه بدون مدیریت دقیق و آماده‌سازی کامل، می‌تواند نتایج خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.

