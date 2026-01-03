انتقاد قانونگذار جمهوریخواه از اظهارات مداخلهجویانه ترامپ علیه ایران
به گزارش ایلنا، «مارجوری تیلور گرین» قانونگذار جمهوریخواه ایالت جورجیا در مجلس نمایندگان آمریکا از اظهارات مداخلهجویانه «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری این کشور علیه ایران انتقاد کرده و خواستار تمرکز وی بر مسائل داخلی شد.
وی طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «میلیاردر اسرائیلیِ فعال در حوزه امنیت سایبری که خواستار سلب آزادی بیان تضمینشده در متمم اول قانون اساسی از آمریکاییهاست، و همزمان تهدیدهای دونالد ترامپ به جنگ و اعزام نیرو به ایران، دقیقاً برخلاف همه چیزهایی است که ما در انتخابات ۲۰۲۴ به آن «نه» گفتیم».
گرین ادامه داد: «أیدهندگان به ترامپ این هفته را با تهدید به شورش مالیاتی گذراندند، چون از هدررفت، فساد و سوءاستفاده بیپایان از پولی که با زحمت به دست آوردهاند، پولی که صرف کشورهای خارجی و جنگهای بیرون از مرزها میشود، بهشدت خشمگین هستند».
وی افزود: «تمرکز باید بر هزینهکرد مالیاتها در داخل کشور و دفاع از آزادیها و حقوق خدادادی ما باشد، نه دخالت در جنگها و منازعات خارجی».