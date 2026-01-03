به گزارش ایلنا، «مارجوری تیلور گرین» قانون‌گذار جمهوری‌خواه ایالت جورجیا در مجلس نمایندگان آمریکا از اظهارات مداخله‌جویانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور علیه ایران انتقاد کرده و خواستار تمرکز وی بر مسائل داخلی شد.

وی طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «میلیاردر اسرائیلیِ فعال در حوزه امنیت سایبری که خواستار سلب آزادی بیان تضمین‌شده در متمم اول قانون اساسی از آمریکایی‌هاست، و هم‌زمان تهدیدهای دونالد ترامپ به جنگ و اعزام نیرو به ایران، دقیقاً برخلاف همه چیزهایی است که ما در انتخابات ۲۰۲۴ به آن «نه» گفتیم».

گرین ادامه داد: «أی‌دهندگان به ترامپ این هفته را با تهدید به شورش مالیاتی گذراندند، چون از هدررفت، فساد و سوءاستفاده بی‌پایان از پولی که با زحمت به دست آورده‌اند، پولی که صرف کشورهای خارجی و جنگ‌های بیرون از مرزها می‌شود، به‌شدت خشمگین‌ هستند».

وی افزود: «تمرکز باید بر هزینه‌کرد مالیات‌ها در داخل کشور و دفاع از آزادی‌ها و حقوق خدادادی ما باشد، نه دخالت در جنگ‌ها و منازعات خارجی».

