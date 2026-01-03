خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد قانون‌گذار جمهوری‌خواه از اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ علیه ایران

انتقاد قانون‌گذار جمهوری‌خواه از اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ علیه ایران
کد خبر : 1736692
لینک کوتاه کپی شد.

قانون‌گذار جمهوری‌خواه ایالت جورجیا در مجلس نمایندگان آمریکا از اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهوری این کشور علیه ایران انتقاد کرده و خواستار تمرکز وی بر مسائل داخلی شد.

به گزارش ایلنا، «مارجوری تیلور گرین» قانون‌گذار جمهوری‌خواه ایالت جورجیا در مجلس نمایندگان آمریکا از اظهارات مداخله‌جویانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور علیه ایران انتقاد کرده و خواستار تمرکز وی بر مسائل داخلی شد. 

وی طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «میلیاردر اسرائیلیِ فعال در حوزه امنیت سایبری که خواستار سلب آزادی بیان تضمین‌شده در متمم اول قانون اساسی از آمریکایی‌هاست، و هم‌زمان تهدیدهای دونالد ترامپ به جنگ و اعزام نیرو به ایران، دقیقاً برخلاف همه چیزهایی است که ما در انتخابات ۲۰۲۴ به آن «نه» گفتیم».

گرین ادامه داد: «أی‌دهندگان به ترامپ این هفته را با تهدید به شورش مالیاتی گذراندند، چون از هدررفت، فساد و سوءاستفاده بی‌پایان از پولی که با زحمت به دست آورده‌اند، پولی که صرف کشورهای خارجی و جنگ‌های بیرون از مرزها می‌شود، به‌شدت خشمگین‌ هستند». 

وی افزود: «تمرکز باید بر هزینه‌کرد مالیات‌ها در داخل کشور و دفاع از آزادی‌ها و حقوق خدادادی ما باشد، نه دخالت در جنگ‌ها و منازعات خارجی». 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی