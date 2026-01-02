به گزارش ایلنا، «حکمت حاجی‌اف»، دستیار رئیس‌جمهوری آذربایجان در امور سیاست خارجی، تأکید کرد که آذربایجان و ارمنستان به‌طور جدی و مستمر در مسیر تقویت صلح در منطقهٔ قفقاز جنوبی گام برمی‌دارند.

وی که با روزنامهٔ آمریکایی «واشنگتن تایمز» گفت‌وگوی می کرد، ضمن تقدیر از موضع دولت پیشین ا«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: «دولت دونالد ترامپ تعهد روشنی به دستورکار صلح در آذربایجان نشان داد و واکنش سریع ترامپ به این رویکرد شایستهٔ بالاترین سطح تقدیر است. هر دو کشور ـ آذربایجان و ارمنستان ـ با جدیت برای تقویت صلح تلاش می‌کنند. با این حال، برخی اعضای کنگره در پی تصویب قوانینی کاملاً غیرضروری هستند که تبعیض را نهادینه می‌کند».

این مقام آذربایجانی با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه وی افزود: «روابط آذربایجان و آمریکا که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بهبود چشمگیری یافته بود، در تضاد آشکار با رویکرد دولت قبلی قرار گرفت. متأسفانه سوءبرداشت عمیقی از سوی دولت بایدن–بلینکن شکل گرفت که آسیب جدی به این روابط وارد کرد».

حاجی‌اف همچنین به تلاش‌های باکو برای تقویت روابط اقتصادی با ایروان اشاره کرده و از صادرات فرآورده‌های نفتی به ارمنستان و فراهم‌سازی شرایط عبور غلات به این کشور سخن گفت.

وی در این‌باره اظهار داشت: «شاید این اقدام‌ها نمادین به نظر برسد، اما فراتر از این نمادگرایی، تفاوت‌های ژئوپلیتیکی بسیار مهمی نهفته است. ما صلح را نه‌تنها با دولت ارمنستان، بلکه با مردم ارمنستان می‌سازیم. تعهد ما به دستورکار صلح قوی‌تر از گذشته است و حمایت کامل دولت ترامپ را در این مسیر احساس می‌کنیم».

