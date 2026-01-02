خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممدانی در اولین فرمان اجرایی خود اسرائیل را هدف گرفت

ممدانی در اولین فرمان اجرایی خود اسرائیل را هدف گرفت
کد خبر : 1736590
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار جدید نیویورک، در اولین اقدام رسمی خود، تصمیمات پیشین شهردار سابق درباره اسرائیل را لغو کرد و وعده آغاز یک دوره جدید مدیریتی داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، اولین فرمان اجرایی خود را پس از آغاز دوره شهرداری صادر کرد که شامل لغو تمام دستورات اریک آدامز، شهردار پیشین، پس از اتهامات فساد فدرال او در سپتامبر ۲۰۲۴ است. بخشی از این تصمیمات مربوط به اسرائیل می‌شود.

فرمان اجرایی ممدانی، لغو ممنوعیت تحریم اسرائیل که آدامز در فوریه ۲۰۲۴ اعمال کرده بود را در بر می‌گیرد و همچنین پذیرش تعریف ائتلاف بین‌المللی برای احیای «یادبود هولوکاست» در زمینه ضدیهودیت را لغو می‌کند؛ تعریفی که نقد برخی اقدامات رژیم صهیونیستی را ضدیهودیت طبقه‌بندی می‌کرد.

ممدانی هدف از این تصمیم را تضمین یک «شروع تازه» برای مدیریت خود اعلام کرد و گفت که این گام، نخستین قدم در ایجاد دولتی است که به نفع همه ساکنان نیویورک عمل کند.

او همچنین افزود که دستورات آدامز در دوره‌ای صادر شده‌اند که اعتماد عمومی از او سلب شده بود، به ویژه پس از مواجهه با اتهامات جنایی. ممدانی گفت که آن دوران نقطه عطفی در زندگی بسیاری از ساکنان نیویورک بود، زمانی که بسیاری تصمیم گرفتند سیاست دیگر برایشان معنا ندارد.

شهردار نیویورک در پایان اعلام کرد که لغو این دستورات، تصحیح مسیر مدیریت شهری است و با ارزش‌های شفافیت، عدالت و آزادی همسو می‌باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی