ممدانی در اولین فرمان اجرایی خود اسرائیل را هدف گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، اولین فرمان اجرایی خود را پس از آغاز دوره شهرداری صادر کرد که شامل لغو تمام دستورات اریک آدامز، شهردار پیشین، پس از اتهامات فساد فدرال او در سپتامبر ۲۰۲۴ است. بخشی از این تصمیمات مربوط به اسرائیل می‌شود.

فرمان اجرایی ممدانی، لغو ممنوعیت تحریم اسرائیل که آدامز در فوریه ۲۰۲۴ اعمال کرده بود را در بر می‌گیرد و همچنین پذیرش تعریف ائتلاف بین‌المللی برای احیای «یادبود هولوکاست» در زمینه ضدیهودیت را لغو می‌کند؛ تعریفی که نقد برخی اقدامات رژیم صهیونیستی را ضدیهودیت طبقه‌بندی می‌کرد.

ممدانی هدف از این تصمیم را تضمین یک «شروع تازه» برای مدیریت خود اعلام کرد و گفت که این گام، نخستین قدم در ایجاد دولتی است که به نفع همه ساکنان نیویورک عمل کند.

او همچنین افزود که دستورات آدامز در دوره‌ای صادر شده‌اند که اعتماد عمومی از او سلب شده بود، به ویژه پس از مواجهه با اتهامات جنایی. ممدانی گفت که آن دوران نقطه عطفی در زندگی بسیاری از ساکنان نیویورک بود، زمانی که بسیاری تصمیم گرفتند سیاست دیگر برایشان معنا ندارد.

شهردار نیویورک در پایان اعلام کرد که لغو این دستورات، تصحیح مسیر مدیریت شهری است و با ارزش‌های شفافیت، عدالت و آزادی همسو می‌باشد.

