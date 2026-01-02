خبرگزاری کار ایران
روسیه حملات خود به زاپوریژیا را تشدید کرد؛ بیش از ۷۰۰ حمله در چند ساعت

کد خبر : 1736586
مقامات زاپوریژیا اعلام کردند که طی چند ساعت گذشته بیش از ۷۰۰ حمله روسیه به این منطقه ثبت شده است. روسیه در مقابل از نابودی ۴۲ مرکز کنترل پهپادهای اوکراینی و ساقط کردن ده‌ها پهپاد دیگر خبر داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات منطقه زاپوریژیا در اوکراین روز جمعه اعلام کردند که طی چند ساعت گذشته بیش از ۷۰۰ حمله روسیه در این منطقه ثبت شده است. در همین حال، روسیه اعلام کرد که ۴۲ مرکز کنترل پهپادهای اوکراینی را نابود کرده است.

مقامات منطقه دونتسک از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند تن دیگر در اثر حملات روسیه به مواضع تحت کنترل خود خبر دادند و مقامات منطقه خرسون نیز اعلام کردند که تعدادی از غیرنظامیان و نظامیان در جریان حملات اخیر جان خود را از دست داده یا زخمی شده‌اند.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای گروه «غرب» روسیه اعلام کرد که در عملیات‌های اخیر، نیروهای این کشور چهار قبضه هاون و دوازده سامانه رباتیک زمینی متعلق به نیروهای اوکراینی را نابود کرده‌اند، اقدامی که بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با حملات اوکراین در طول خطوط جبهه عنوان شده است.

این مرکز همچنین افزود که سامانه‌های دفاع هوایی و گروه‌های متحرک آتش روسیه، ۱۶ پهپاد بال ثابت و ۴۶ پهپاد سنگین نوع کوادکوپتر متعلق به نیروهای اوکراینی را ساقط کرده‌اند.

انتهای پیام/
