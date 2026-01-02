خبرگزاری کار ایران
سیستم دفاع ملی ونزوئلا تمامیت ارضی کشور را تضمین می‌کند

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت که سیستم دفاع ملی ونزوئلا تمامیت ارضی کشور و امنیت مردم را به طور کامل تضمین می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت که سیستم دفاع ملی ونزوئلا تمامیت ارضی کشور و امنیت مردم را به طور کامل تضمین می‌کند.

مادورو در مصاحبه‌ای گفت: «سیستم دفاع ملی که نیروهای مردمی، نظامی و پلیس را گرد هم می‌آورد، تمامیت ارضی، صلح در کشور و استفاده از تمام سرزمین‌های ما را تضمین و تضمین می‌کند.»

وی افزود: «مردم ما در امنیت هستند و در صلح زندگی می‌کنند.»

